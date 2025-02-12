В Челябинске дорогу на улице Братьев Кашириных отремонтируют за 1 млрд рублей

Комитет дорожного хозяйства Челябинска ищет подрядчика для капитального ремонта проезжей части на улице Братьев Кашириных. Начальная сумма контракта составляет более 999,1 млн руб. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Речь идет об участке длиной 3,7 км от улицы Чичерина до Северо-Крымской. Подрядчику необходимо обновить асфальтовое покрытие, тротуары и бортовые камни, организовать островки безопасности, велодорожки, установить дорожные знаки, светофоры. Также победитель торгов обновит остановки, смонтирует освещение, создаст площадки для выгула собак, парковки, и посадит деревья. Кроме того, исполнителю работ нужно переделать контактные сети и инженерные коммуникации, попадающие в зону строительства. Срок исполнения контракта — до 12 октября 2026 года.

На участке планируют организовать выделенные полосы для приоритетного движения общественного транспорта.

Победителя аукциона определят 21 февраля.