Строительство новой сцены МДТ включили в перечень проектов с госфинансированием
Правительство России включило ряд объектов в список проектов, финансируемых из Фонда национального благосостояния. Туда вошло строительство новой сцены Академического малого драматического театра – Театра Европы в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе кабмину.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Перечень пополнился 12 новыми позициями. Помимо петербургского театра, туда вошли реконструкция здания Института экспериментальной кардиологии в Москве, перестройка Федоровского поднапорного гидроузла в Краснодарском крае, ввод новой железнодорожной инфраструктуры в Крыму и другие.
«Эти проекты подлежат особому контролю со стороны государства, чтобы исключить нарушения и повысить эффективность расходования бюджетных средств и средств ФНБ»,— объяснили в правительстве.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что продолжение набережной Макарова в Петербурге построят за 9,9 млрд рублей.