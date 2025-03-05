Строительство новой сцены МДТ включили в перечень проектов с госфинансированием

Правительство России включило ряд объектов в список проектов, финансируемых из Фонда национального благосостояния. Туда вошло строительство новой сцены Академического малого драматического театра – Театра Европы в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе кабмину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Перечень пополнился 12 новыми позициями. Помимо петербургского театра, туда вошли реконструкция здания Института экспериментальной кардиологии в Москве, перестройка Федоровского поднапорного гидроузла в Краснодарском крае, ввод новой железнодорожной инфраструктуры в Крыму и другие.

«Эти проекты подлежат особому контролю со стороны государства, чтобы исключить нарушения и повысить эффективность расходования бюджетных средств и средств ФНБ»,— объяснили в правительстве.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что продолжение набережной Макарова в Петербурге построят за 9,9 млрд рублей.

Татьяна Титаева