В Казани для второй линии метро требуется закупка поездов на почти 6,8 млрд рублей

Для второй линии казанского метро нужно закупить поезда почти на 6,8 млрд руб. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани для второй линии метро требуется закупка поездов почти на 6,8 млрд рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Казани для второй линии метро требуется закупка поездов почти на 6,8 млрд рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Всего требуется приобрести 9 новых поездов. Заменять уже курсирующие поезда не планируется, так как срок их эксплуатации еще не вышел.

Ранее сообщалось, что на строительство первого участка второй линии казанского метро — от станции «Фучика» до станции «Сахарова» — дополнительно выделили 555,4 млн руб.

11 ноября 2024 года на портале госзакупок также был опубликован тендер на выделение 985,5 млн руб. для строительства участка второй линии метро.

Первый участок второй линии метрополитена соединит пять районов города. Его протяженность составит 5,37 км. На линии появятся четыре новые станции: «100-летие ТАССР», «Академическая», «Зилант» и «Тулпар».

Дарья Сайфиева