На строительство первого участка второй линии казанского метро от станции «Фучика» до станции «Сахарова» выделили еще 555,4 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На строительство второй линии казанского метро выделили еще полмиллиарда рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ На строительство второй линии казанского метро выделили еще полмиллиарда рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

На объекте необходимо выполнить подготовительные и земляные работы. Рабочим предстоит заняться устройством верхнего строения железнодорожного пути, строительством тоннелей, а также возведением искусственных сооружений. Завершить эти работы планируется до 1 декабря 2025 года.

11 ноября 2024 года на портале госзакупок также был опубликован тендер на выделение 985,5 млн руб. для строительства участка второй линии метро.

Позднее, 21 ноября 2024 года, сообщалось, что строительство первого участка второй линии казанского метро завершено на 29%.

Первый участок второй линии метрополитена соединит пять районов города. Его протяженность составит 5,37 км. На линии появятся четыре новые станции: «100-летие ТАССР», «Академическая», «Зилант» и «Тулпар».

Артём Дергунов