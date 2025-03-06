На пожаре под Тольятти пострадал хозяин частного дома
Сегодня, 6 марта, в 09:13 (MSK+1) на пульт оперативных служб поступило сообщение о пожаре в селе Ягодное Ставропольского района. К месту происшествия было направлено несколько пожарных расчетов.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Как сообщили в Центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям, по прибытии было установлено, что горит жилой дом с надворными постройками на площади 100 кв. м. После этого был объявлен повышенный ранг 1-БИС и вызваны дополнительные силы из МЧС.
На пожаре серьезно пострадал хозяин дома, его отправили в больницу.
Работы по ликвидации пожара продолжаются.