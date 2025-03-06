Прокуратура контролирует ход проверки по факту ДТП с погибшим под Волгоградом

Прокуратура Волгоградской области поставила на контроль ход процессуальной проверки по факту дорожной аварии в Дубовском районе, в которой погиб человек и еще четверо пострадали. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

ДТП произошло примерно в 03:14 6 марта на 590-м км федеральной автодороги Р-228 «Сызрань — Саратов — Волгоград». Там находившийся за рулем микроавтобуса «Мерседес Спринтер» 48-летний мужчина не справился с управлением и протаранил стоявший на обочине «КамАЗ», который был обозначен аварийным опознавательным знаком.

В дорожной аварии погиб 60-летний пассажир микроавтобуса, еще четырех пассажиров этого транспортного средства доставили в лечебное учреждение — женщины в возрасте 52, 53 и 58 лет, а также 55-летний мужчина. Микроавтобус следовал из Краснодара в Тольятти в рамках частной перевозки.

Павел Фролов