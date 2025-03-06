ДВЖД отмечает спад погрузки с начала года на 1,9%

Погрузка на Дальневосточной железной дороге (ДВЖД, филиал ОАО «РЖД») в январе—феврале сократилась на 1,9% к аналогичному периоду прошлого года, до 11,8 млн т, сообщила служба корпоративных коммуникаций перевозчика. Грузооборот за отчетный период при этом вырос на 2,5%, более чем до 40,7 млрд тарифных тонно-километров.

Как сообщается в распространенном пресс-релизе, спад, в основном, пришелся на перевозки строительных грузов (на 31,8%, до 259,3 тыс. т), нефти и нефтепродуктов (на 12,8%, до 1,3 млн т). Отмечается сокращение и в перевозках основного груза — угля (на 3,1%, до 5,6 млн т). Помимо этого, уменьшились в объемах перевозки лесных грузов (на 5,8%, до 431,6 тыс. т), черных металлов (на 4,2%, до 144,2 тыс. т).

Вместе с тем, зафиксирован рост в 6,3 раза погрузки руды цветной и серного сырья (до 161 тыс. т). Также увеличилась погрузка промышленного сырья и формовочных материалов (на 28,4%, до 106,1 тыс. т), железной и марганцевой руд (на 14,7%, до 476 тыс. т).

Ранее сообщалось, что ДВЖД показала рост погрузки в 2024 году к предыдущему году на 2,6%, до 76,1 млн т. В феврале на станциях ДВЖД погружено 5,6 млн т грузов, что на 6% меньше объема того же месяца прошлого года. Грузооборот составил около 23,9 млрд тарифных тонно-километров — остался на прежнем уровне.

Эрнест Филипповский, Хабаровск