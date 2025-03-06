Жалобы дошли до кошелька

Город окончательно рассчитался с водителями карет скорой помощи, ранее жаловавшихся на неоплату коронавирусных переработок. До этого, два месяца назад, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин отреагировал на обращение экс-работников государственного «Медсантранса» и инициировал проверку. С 2022 года профсоюз медиков настаивал, что водители скорой работали сверхурочно, но получали зарплату как за совместительство, а не по двойной ставке, как положено Трудовым кодексом. В итоге после обращения в Управление делами президента РФ город единовременно выделил из бюджета более миллиарда рублей, чтобы закрыть долг перед частью сотрудников СМП, работавших в пандемию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В декабре 2024 года бывшие водители скорой помощи направили обращение Александру Бастрыкину. СПб ГБУЗ «Медсантранс», согласно предписания городской Госинспекции труда, обязано было оплатить сверхурочную работу и погасить невыплаченные долги перед сотрудниками за период с 1 января 2022 года по 30 июня 2024 года. В инициативной группе, обратившейся в СК РФ, сообщили что денег они не получили, в отличие от тех сотрудников, которые остались работать в «Медсантрансе». Глава СК РФ после сообщений в СМИ и обращения в свою сторону попросил региональный надзор провести проверку.

В пресс-службе петербургского отделения СКР на вопрос «Ъ-СПб» о результатах проверки ответили, что по итогу город направил выплаты водителям в полном объеме. В комитете по здравоохранению, подведом которого является «Медсантранс», также сказали «Ъ-СПб», что за эти два месяца все выплаты произвели.

Конфликт интересов состоял в том, что водителям оплачивали работу как совместительство. Профсоюз направил обращение в Управделами президента РФ, в котором сообщил, что недоплата за сверхурочную работу нарушает несколько статей Трудового кодекса РФ. Так, по ТК (ч. 1 ст. 329) водителям запрещается работа по совместительству, если обе должности связаны с управлением транспорта. Сотрудники не заключали дополнительных договоров, а бухгалтерия изначально считала допнагрузку как совместительство.

После того, как на жалобы межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» отреагировали в инспекции труда, организатора сантранспорта обязали оплатить сверхурочку до конца октября 2024 года. Причем и экс-водителям тоже. Однако, когда этого не случилось, в «Медсантрансе» сообщили, что выплаты будут уже до 31 марта 2025 года. При этом в городском комитете по труду «Ъ-СПб» отрицали, что «Медсантранс» уведомил ведомство о переносе срока.

По словам председателя профсоюза «Действие» Александра Липайкина, за сверхурочную работу водителям скорых с 2022 года задолжали 1,8 млрд рублей. По данным городского комздрава, эта сумма преувеличена, но 1 млрд долга точно есть.

Господин Липайкин осенью отмечал, что добиться выплат неуволившимся водителям получилось оперативно и без суда. Тогда в целом сотрудники получили сотни миллионов рублей: на счета водителей единовременно начислились суммы по несколько сотен тысяч рублей каждому.

Перед некоторыми особенно перерабатывавшими работниками долг составил и по миллиону рублей. Однако водители отмечали, что у некоторых суммы рассчитали некорректно, не оплатили отсутствие отпуска и не начислили пени.

По словам сопредседателя профсоюза «Действие» Андрея Коновала, это первый подобный случай в их практике, но похожие ситуации происходят и в других регионах, ими профсоюзный комитет «Действия» также занимается.

1 марта по решению врио председателя комздрава Юрия Шишкина директор «Медсантранса» Евгений Куцовский снят с должности. В приказе значится, что у него истек трудовой договор. В межрегиональном профсоюзе работников здравоохранения «Действие», которые уже добились большинства выплат для водителей СМП, считают, что следующим директором будет новый для организации человек.

Там одной из причин отставки господина Куцевского называют как раз ситуацию с отсутствием повышенной оплаты за сверхурочную работу. В городском комздраве «Ъ-СПб» уверили, что связи между этим нет.

Осенью 2024 года в комздраве сообщали о дефиците водителей в «Медсантрансе» на уровне 30%. Как рассказала «Ъ-СПб» руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО Мария Бузунова, средняя зарплата, которую указывают работодатели Петербурга в вакансиях для водителя скорой помощи, в городе достигла 65 тыс. рублей. При этом годом ранее она находилась на уровне 63 тыс. рублей.

«Трудовой кодекс действительно запрещает водителям работать по совместительству, если работа по обоим договорам связана с управлением транспортом,— говорит соруководитель практики трудового и миграционного права юрфирмы «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Елена Питиримова.— В связи с этим рано или поздно водители все равно бы добились защиты своих прав. Обойти это положение нельзя, поскольку оно императивное, никаких исключений закон не содержит».

Полина Пучкова