Суд защитил муниципальное учреждение Новороссийска в споре об авторских правах

Арбитражный суд Краснодарского края отказал ООО «Альянс-А» во взыскании компенсации в размере 20 тыс. руб. с МБУ «АПК Безопасный город — ЕДДС» за использование фотографии, размещенной на портале «мой-новороссийск.рф».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Как указано в материалах дела, ставропольский фотограф Федор Лашков передал ООО «Альянс-А» в доверительное управление исключительные права на свои снимки. Согласно договору, компания получила полномочия использовать и защищать произведение так же, как это может делать сам автор. В ходе мониторинга компания обнаружила, что на муниципальном сайте опубликована фотография Федора Лашкова «Вид с горы Малое Седло на город Кисловодск» без разрешения.

Ответчик пояснил, что 11 декабря 2022 года разместил на своем сайте новость о Международном дне гор с пятью фотоснимками, заимствованными из открытого источника — официального Telegram-канала Минстроя России. После получения претензии публикация была удалена.

Представители МБУ отметили, что не имели сведений о запрете на публикацию и авторстве Федора Лашкова, так как эта информация отсутствовала как на самом изображении, так и в публикации Минстроя. Учреждение подчеркнуло, что размещение носило исключительно просветительский характер.

Суд отметил, что использование фотографии осуществлялось в информационных целях, не имело коммерческой направленности и не было нацелено на получение прибыли. Также истец не смог доказать факт причинения убытков правообладателю, в связи с чем суд принял решение отказать в удовлетворении иска.

ООО «Альянс-А» намерено обжаловать судебный акт в апелляционном порядке.

Наталья Решетняк