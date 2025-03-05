Х5 Retail Group пополнится Сибирью

Х5 Retail Group, владеющая сетями «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик», завершила сделку по покупке 100% долей региональных торговых сетей «Красный Яр», «Батон», «Слата» и «Хлебсоль», развивающихся в Восточной Сибири. Сумма сделки по покупке 30% доли не разглашается, но, по оценке аналитиков, она могла составить около 4 млрд руб. Как сообщили в самой компании, магазины продолжат работать под собственными брендами. Эксперты рынка сходятся во мнении, что покупка существенно не повлияет на портфель федерального ритейлера, но поможет расширить присутствие в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Покупка сибирских сетей позволит X5 нарастить рыночную долю и улучшить конкурентные позиции

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Покупка сибирских сетей позволит X5 нарастить рыночную долю и улучшить конкурентные позиции

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

X5 Retail Group (владеет магазинами «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») 5 марта объявила о консолидации 100% долей сибирских торговых сетей «Красный Яр», «Батон», «Слата» и «Хлебсоль». О покупке 70% бизнеса с последующим выкупом оставшейся доли через три года Х5 договорилась с собственниками магазинов в 2022-м году. В настоящий момент торговые сети работают под собственными брендами. Как пояснили «Ъ-Сибири» в пресс-службе федеральной сети, торговые точки продолжат работать в прежнем режиме с сохранением операционных процессов.

«В части магазинов большой торговой площадью планируется обновление зон с фруктами и овощами, готовой еды, кулинарии и кафе, а также мясных отделов»,— прокомментировали в пресс-службе Х5.

Стоимость сделки не раскрывается. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров оценивает стоимость 30% доли приобретенных сибирских сетей примерно в 4 млрд руб.

ГК «Красный яр» управляет 248 магазинами в Красноярском крае, Хакасии и Туве. Она развивает сети в двух форматах: гастрономы «Красный яр» и дискаунтеры «Батон». Их совокупная торговая площадь составляет более 103,5 тыс. кв. м. ГК «Слата» развивает в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае супермаркеты «Слата» и дискаунтеры «Хлебсоль». Совокупная торговая площадь — более 132,3 тыс. кв. м. В управлении компании находятся 368 супермаркетов.

Оба сибирских ритейлера арендуют в общей сложности шесть распредцентров общей площадью 62 тыс. кв. м в Красноярске, Иркутской области и Забайкальском крае.

В ГК «Красный яр» на вопрос о смене руководства сообщили, что «сотрудники компании работают полным составом: и офис, и магазины». В ГК «Слата» рассказали, что «офис работает без каких-либо изменений, подчиняясь "Х5 Group Восток" (центральный офис в Новосибирске)».

По словам Михаила Бурмистрова, в перспективе ребрендинг части магазинов возможен, если это будет признано экономически целесообразным.

«Сделка для рынка эпохальная. Было создано предприятие, которое позволило существенно повысить экономическую эффективность бизнеса, улучшить финансовые показатели. В результате этой сделки Х5 получила сильную позицию в регионе и существенно более привлекательные с точки зрения экономики объекты, чем они были в первой части соглашения»,— считает эксперт.

«Восточная Сибирь исторически была слабо представлена в портфеле X5, и органический рост здесь был бы более затратным и длительным процессом. Приобретение уже функционирующих сетей с налаженной логистикой и знанием местной специфики значительно ускоряет процесс проникновения на рынок. Сделка позволяет X5 нарастить рыночную долю и усилить позиции в конкуренции с другими федеральными ритейлерами»,— отмечает партнер экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

В пресс-службе X5 Group ранее отметили, что одним из приоритетов стратегии группы является развитие через приобретение контрольных долей региональных игроков.

Рынок регионального ритейла после завершения сделки кардинально не поменяется, полагает эксперт компании «Нильсен» (специализируется на изучении рынков и аналитике данных) Мария Гаранина. Впрочем, завершение сделки по приобретению позволит ритейлеру усилить свои позиции в сибирских регионах, считает господин Бурмистров.

В ближайшее время консолидация рынка и поглощение сетей будут продолжаться, этот процесс необратим, о чем свидетельствуют регулярные переговоры, считает эксперт. К примеру, совладелец торговой сети «Молния — SPAR» (Челябинск) Дмитрий Бухарин в недавнем интервью рассказал об интересе к своему бизнесу со стороны «Ленты».

«Помимо поглощения федеральные сети продолжат развиваться на территориях в меньших форматах»,— комментирует Мария Гаранина.

Омский ритейлер Виктор Шкуренко, развивающий сеть сельских гипермаркетов «Низкоцен», считает, что федеральные сети в 2025 году продолжат экспансию и расширят присутствие в регионах за счет местных игроков.

Лолита Белова