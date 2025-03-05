Технологии заманят льготами

Малые технологические компании Удмуртии (МТК) освободили от уплаты региональной части налога на прибыль. Такое решение принял Госсовет региона. В республиканском минэкономе надеются компенсировать это привлечением новых инвестиций и говорят о «большом шаге к технологическому суверенитету». Эксперты считают, что налоговое послабление приведет к созданию новых отраслей и регистрации МТК, а также к перетоку таких компаний из других регионов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Малым технологическим компаниям (МТК) Удмуртии установили ставку 0% от региональной части налога на прибыль с 1 января 2025 года по 31 декабря 2030 года. Соответствующий законопроект депутаты республиканского Госсовета приняли 25 февраля, его поддержали 49 парламентариев. В пояснительной записке к законопроекту указано, что таких компаний на сегодняшний день в Удмуртии насчитывается 62.

Общая налоговая ставка на прибыль организаций установлена в размере 25%. Из них 8% идет в федеральный бюджет, 17% — в региональный. «Размер налоговой ставки снижается только в части налога, зачисляемого в региональный бюджет»,— указано в законопроекте.

В пресс-службе минэкономики региона уточнили, что Удмуртия стала единственным регионом в ПФО, снизившими региональную часть налога до нуля. Министр экономики Удмуртии Анна Слугина отметила, что «расширение поддержки МТК — большой шаг для становления технологического суверенитета страны».

Среди российских регионов до 0% региональную часть налога также сократили в Санкт-Петербурге, а, например, в Псковской и Саратовской областях — до 9% и 10% соответственно.

Среди МТК в Удмуртии преобладают занятые в машиностроении, а также обрабатывающие производства. Есть компании, работающие в сфере информационных технологий, проведения научных исследований и разработок.

На статус МТК могут претендовать организации с выручкой до 4 млрд руб. и компании, работающие в приоритетных отраслях, следует из постановления правительства РФ (№ 1847). К таким направлениям относятся, в том числе, сельское хозяйство, деятельность в области информации и связи, туризм, образование и здравоохранение. Всего определено более 90 видов экономической деятельности.

В 2024 году налоговые поступления в бюджет Удмуртии от МТК составили почти 777 млн руб., в том числе по налогу на прибыль организаций порядка 296 млн, сообщили по запросу «Ъ-Удмуртия» в региональном минэкономе.

Компенсировать недополученные доходы бюджета, согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, планируется за счет привлечения в регион инвесторов, создания новых рабочих мест, ускоренного развития отдельных отраслей и легализацией бизнеса.

Председатель постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам в Госсовете Удмуртии Наиль Мухаметзянов ожидает роста количества МТК в регионе.

«Это позволит создать стимулирующие условия прежде всего для компаний, занимающихся инновационной деятельностью, получающих гранты, регистрирующих патенты, применяющих новые технологии, в том числе цифровые, в промышленном производстве, в IT и других отраслях», — отметил господин Мухамедзянов.



Генеральный директор НПП «ГидроКуб» (включена в реестр МТК летом 2024 года) Константин Кузнецов считает, что освобождение от налога на прибыль снижает порог вхождения на рынок, что делает регион более привлекательным для технологического бизнеса.

«В условиях высокой конкуренции и значительных издержек на НИОКР такая инициатива позволит бизнесу перераспределить финансовые ресурсы в пользу развития»,— сказал господин Кузнецов.

Еще один представитель МТК региона — генеральный директор компании светотехнического оборудования «Соларжи» Алексей Стерхов сказал, что годовая экономия компании благодаря принятому законопроекту в 2025 году может составить около 500 тыс. руб. Вырученные средства планируется направить на закупку нового производственного оборудования и закрытие обязательств перед кредиторами.

По мнению исполнительного директора регионального оператора фонда «Сколково» (Технопарк «Нобель», регистрирует МТК) Александра Кондратьева, законопроект «может поспособствовать межрегиональному перетоку МТК, но не появлению новых».

Директор Удмуртского филиала Института экономики Уральского отделения РАН Анна Овчинникова оценивает введение налоговых льгот для МТК как «существенную помощь». Она считает, что законопроект, в первую очередь, позволит привлечь МТК из других регионов и мотивирует получить соответствующий статус теми компаниями Удмуртии, которые подходят по критериям, но пока этого не сделали.

Проректор по стратегическим коммуникациям и развитию ИжГТУ, профессор кафедры «Экономика и управление организацией» Раиль Галиахметов считает, что «закон поможет в формировании новых отраслей производства». В том числе, он отдельно отметил возможность получения статуса МТК и соответствующих льгот предприятиями в сфере разработки и производства беспилотников.

По его мнению, причиной дополнительного послабления именно для МТК является цель по обеспечению технологического суверенитета России.

Дмитрий Горбунов