Для малых технологических компаний Удмуртии снизили ставку по налогу на прибыль

Для малых технологических компаний (МТК) в Удмуртии установили ставку 0% по налогу на прибыль, зачисляемому в региональный бюджет. Соответствующий законопроект приняли депутаты Госсовета республики на очередной сессии 25 февраля. Его поддержали 49 депутатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На статус МТК могут претендовать организации с выручкой до 4 млрд руб. и работающие в приоритетных отраслях, следует из постановления правительства РФ (№ 1847). К таким направлениям относятся сельское хозяйство, деятельность в области информации и связи, туризм, образование и здравоохранение. Всего определено более 90 видов экономической деятельности.

Из пояснительной записки следует, что налоговая ставка на прибыль организаций устанавливается в размере 25%. Из них 8% идет в федеральный бюджет, 17% — в региональный. «Размер налоговой ставки снижается только в части налога, зачисляемого в региональный бюджет»,— указано в документе.

Для сравнения, в Санкт-Петербурге региональную часть налога на прибыль для МТК сократили до 0%, в Псковской и Саратовской областях — до 9% и 10% соответственно.

В Удмуртии пониженная налоговая ставка для МТК будет действовать с 1 января 2025-го до 31 декабря 2030 года. Сейчас в регионе зарегистрировано 62 МТК.