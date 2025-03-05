Замминистра образования Ростовской области Сергей Анищенков покинул свой пост

В Ростовской области уволился первый заместитель министра образования Сергей Анищенков, сообщили в пресс-службе правительства региона. Причина его ухода — собственное желание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ДГТУ Фото: пресс-служба ДГТУ

На освободившуюся должность пока не назначен новый кандидат.

Сергей Анищенков родился в Ростовской области и начал карьеру учителем информатики. Занимал должности начальника отдела образования администрации Октябрьского района Ростова-на-Дону, а также заместителя директора по научно-методической работе в школе № 72. В апреле 2021 года он стал заместителем главы Октябрьского района по социальным вопросам, а с августа 2022 года — первым заместителем министра образования региона.

Тат Гаспарян