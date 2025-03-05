В России хотят ввести новую систему оплаты труда педагогов

Во всех образовательных учреждениях России введут новую систему оплаты труда, это произойдет в 2027 году. Об этом рассказал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«В 2026 году с учетом результатов пилотных проектов будет утверждена новая система оплаты труда. И с 2027 года она будет внедрена во все образовательные организации»,— сказал господин Чернышенко на правительственном часе в Госдуме (цитата по ТАСС).

Система будет введена по поручению президента России. Сейчас правительство формирует новые отраслевые системы оплаты труда для того, чтобы «устранить диспропорции», сказал вице-премьер. Минтруд, Минздрав, Минпросвещения, Минобрнауки принимают в этом непосредственное участие, уточнил господин Чернышенко.

Власти планировали запустить тестирование новой системы оплаты в текущем году. Тестирование затронет работников пяти сфер — здравоохранения, культуры, соцобслуживания, высшего образования, также участие в нем примут педагоги дошкольных учреждений, школ и СПО. Впервые о реформе власти заговорили еще в 2021 году — тогда ее совместно разработали Минздрав и Минтруд.