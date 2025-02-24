Туристы рвутся на заводы

Промышленный туризм в России набирает популярность. Число таких туристов превысит 2 млн человек в 2024 году, что на 12% больше по сравнению с прошлым. Прогноз сделали аналитики консалтинговой компании Strategy Partners. В агентстве добавили, что сегодня насчитывается более 250 предприятий, предлагающих экскурсии на производство. Впрочем, число посетителей пока небольшое. Так, у ММК, одного из лидеров в этой сфере, количество экскурсантов составило чуть более 17 тыс. человек за год. У большинства объектов турпоток составляет менее 10 тыс. за тот же период.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Средняя стоимость такого посещения — около 10 тыс. руб., а срок проверки документов может достигать 45 дней, отмечает основатель агентства MICE Market Сергей Рыжов: «Промышленный туризм в Российской Федерации подразумевает посещение объектов промышленности, именно действующих. Важно сказать, что практически все отрасли промышленности доступны для посещения, за исключением оборонных объектов. Среди топовых направлений металлургия, пищевая промышленность, машиностроение, предприятия, которые обладают какими-то новыми технологиями, горнодобывающая промышленность.

Сколько это будет стоить, и какие документы понадобятся? Туры, которые формируются для бизнес-групп, получаются от 10 тыс. руб. до 15 тыс. руб. на человека. У каждого предприятия, которое работает с туроператором, существует заранее понятный пакет документов, который вы должны предоставить. Как правило, это копии паспортов, каких-то дополнительных документов, справок. Другое дело, что на многие объекты срок проверки достигает иногда 45 дней. Это, например, космодром "Восточный", где списки группы проверяет не только внутренняя, но и внешние службы безопасности. К этим объектам относятся гидроэлектростанции. То есть туры на сложные оборонные объекты нужно планировать заранее и просто спокойно пройти эту аккредитацию».

Впрочем, закрытых для посещения предприятий еще достаточно. Так, в 2021 году в ХМАО заявляли, что местные нефтегазовые компании готовятся открыться для туристов. Пока всего шесть предприятий в регионе показывают производственный процесс туристам, но нефтяные скважины гостям недоступны, отмечают СМИ. Кроме того, как говорят собеседники “Ъ FM”, для одиночных туристов есть ограничения: в основном предприятия проводят экскурсии организованным группам. Лишь некоторые компании сотрудничают с операторами, которые продают индивидуальные туры.

Тем не менее все больше заводов открывается для посещения. Основная цель — продвижение своей компании как работодателя — подчеркивает вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян: «Процедура допуска туристов на свои промышленные объекты — это не только попытка заработка. Как правило, они за это много денег не берут, а иногда экскурсии проводятся чуть ли не бесплатно. Расходов больше на сопутствующие услуги: аренда транспорта и прочее.

Но самое важное, что это повышает имидж предприятия. И плюс потенциально, когда такие "дни открытых дверей", предприятия проводят у себя в регионе, это во многом привлекает будущих специалистов. Обычно, одной просто экскурсией по объекту туристы не ограничиваются. Это все проходит либо в рамках посещения того или иного региона, то есть как самостоятельный вид туризма я такого, честно говоря, не встречал, что мы едем посмотреть только один объект и все.

Как правило, это включает и классические экскурсии в рамках региона, посещение ресторанов, проживание. Поэтому это такой набор, комплекс услуг, нежели все-таки самостоятельный субъект туризма. Хотя он постепенно таким становится».

Для развития этого направления с 2020 года в стране действует госпрограмма «Открытая промышленность». Как сообщают «Ведомости», только в 2024 году в нее включилось восемь новых регионов. Кроме того, к программе промтуризма подключаются и соседние страны. Например, в Белоруссии для посещения доступны часовой завод «Луч», «БелАЗ» и Минский тракторный завод.

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Андрей Дубков