YouTube ужесточил ограничения в отношении азартного контента

Видеосервис YouTube больше не допустит размещения на своей платформе контента, который направляет пользователей на неодобренные сайты с азартными играми, ставками на спорт и т. п. К числу неодобренных сайтов YouTube относит те, которые нарушают местное законодательство и не были проверены самим YouTube или Google. Об этом видеосервис сообщил на своей странице для разработчиков. Изменения вступят в силу 19 марта.

Кроме ссылок на неодобренные сайты на YouTube нельзя будет размещать контент с изображениями, текстами, логотипами или высказываниями, которые могут служить ориентиром для выхода на сайты с азартным контентом.

Изменения расширяют уже существующую политику YouTube, которая запрещает размещение ссылок на сайты, нарушающие правила видеосервиса. Кроме того, YouTube ввел функцию проверки возраста для доступа к контенту с рекламой онлайн-казино. Теперь пользователи младше 18 лет или не прошедшие авторизацию не смогут смотреть контент, показывающий или рекламирующий онлайн-казино и сайты, где можно делать ставки на спорт и т. п.

Алена Миклашевская