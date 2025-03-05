В Ставрополе из-за непогоды школьников снова перевели на дистанционное обучение
Городские школы Ставрополя из-за сильного ветра перевели на дистанционное обучение. В таком режиме учреждения будут работать до 7 марта, сообщил мэр города Иван Ульянченко.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
«В связи с ухудшением погодных условий, сильным порывистым ветром, сегодня в Ставрополе отменяется вторая смена в школах. Завтра во всех школах городах обучение пройдет в дистанционном формате»,— пояснил Иван Ульянченко.
А вот детсады города продолжат работать в штатном режиме. Решение о посещении образовательных учреждений дошкольниками принимают родители.