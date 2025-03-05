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В Ставрополе из-за непогоды школьников снова перевели на дистанционное обучение

Городские школы Ставрополя из-за сильного ветра перевели на дистанционное обучение. В таком режиме учреждения будут работать до 7 марта, сообщил мэр города Иван Ульянченко.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«В связи с ухудшением погодных условий, сильным порывистым ветром, сегодня в Ставрополе отменяется вторая смена в школах. Завтра во всех школах городах обучение пройдет в дистанционном формате»,— пояснил Иван Ульянченко.

А вот детсады города продолжат работать в штатном режиме. Решение о посещении образовательных учреждений дошкольниками принимают родители.

Николай Аксенов

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