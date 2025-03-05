Аэропорт Рощино открыл первую очередь нового терминала

В аэропорту Рощино в Тюмени 5 марта открыли первую очередь нового терминала после получения разрешения от Росавиации, сообщили в пресс-службе городского аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект реконструкции аэропорта Рощино

Фото: Департамент экономики Тюменской области Проект реконструкции аэропорта Рощино

Фото: Департамент экономики Тюменской области

Новый корпус уже открыл для пассажиров внутренних рейсов выходы на посадку с номерами 1, 1А и 2, 2А, зону выдачи багажа, зал повышенного комфорта (бизнес-зал) и VIP-зал. В ближайшее время на втором этаже начнет работу предполетный досмотр.

Аэропорт носит имя ученого-химика Дмитрия Менделеева, поэтому фасад и интерьеры украшены стилизованными схемами химических элементов, а отделка имитирует дерево. Новое здание более просторное и светлое благодаря панорамным окнам, также есть эскалаторы, лифт и пандусы для маломобильных граждан. Попасть в Рощино по-прежнему можно только в центральном здании.

Новое здание открылось в рамках ввода первого этапа реконструкции аэропорта Рощино. Масштабные работы по обновлению аэропорта завершатся до 2027 года, их стоимость составит почти в 14 млрд руб. Подрядчиком проекта выступает ООО «Лимакмаращстрой». Работы по реконструкции начались в июне 2023 года.

Ирина Пичурина