Аэропорт Рощино готовится к открытию нового здания

В аэропорту Рощино в Тюмени вскоре начнет работу новое здание, расположенное слева от существующего аэровокзала, которое откроется в рамках ввода первого этапа его реконструкции. Как сообщили в пресс-службе Рощино, масштабные работы завершатся до 2027 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

В первые месяцы после ввода нового здания порядок регистрации и досмотра останется прежним, вход в аэропорт сохранится на старом месте, однако появятся два новых выхода на посадку, что изменит маршруты к вылету для некоторых пассажиров. Одним из ключевых изменений станет перенос зала повышенного комфорта и бизнес-зала в новое здание: для доступа к этим зонам пассажирам придется пройти регистрацию на общих стойках, а затем через зону ожидания перейти в новый терминал.

В будущем вход в аэровокзал будет слева, в новом терминале.

Напомним, реконструкция аэропорта Рощино обойдется почти в 14 млрд руб. При этом изначально стоимость работ оценивалась в 8 млрд руб. Подрядчиком проекта выступает ООО «Лимакмаращстрой». Работы по реконструкции начались в июне 2023 года.

Ирина Пичурина