Цены на вторичную недвижимость на основных региональных рынках России

Средняя цена предложения (тыс. руб./кв. м) Изменение (%) Февраль 2024 Январь 2025 Февраль 2025 За месяц За год Москва 338,9 347,1 349,7 0,70% 3,20% Санкт-Петербург 220,2 229,9 230,1 0,10% 4,50% Казань 174,1 195,1 197,2 1,10% 13,30% Нижний Новгород 143,7 162,1 160,6 -0,90% 11,80% Екатеринбург 129,2 141,2 141,7 0,40% 9,70% Краснодар 131,6 142,3 141,6 -0,50% 7,60% Ростов-на-Дону 129,5 139,6 140,9 0,90% 8,80% Новосибирск 124,3 134,7 135,8 0,80% 9,30% Красноярск 118,5 130,2 132,4 1,70% 11,70% Уфа 120,7 128,1 131 2,30% 8,50% Самара 122,6 127,7 127,8 0,10% 4,20% Омск 108,6 113,6 113,7 0,10% 4,70% Пермь 105 111,7 113,2 1,30% 7,80% Воронеж 99,8 109,4 110,6 1,10% 10,80% Челябинск 101,2 107,8 108,1 0,30% 6,80% Волгоград 100,1 106 106,1 0,10% 6,00% Московская область 164,9 165,2 165,9 0,40% 0,60% Ленинградская область 130 124,6 126,5 1,50% -2,70%