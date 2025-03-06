Цены на вторичную недвижимость на основных региональных рынках России

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|Средняя цена предложения (тыс. руб./кв. м)
|Изменение (%)
|Февраль 2024
|Январь 2025
|Февраль 2025
|За месяц
|За год
|Москва
|338,9
|347,1
|349,7
|0,70%
|3,20%
|Санкт-Петербург
|220,2
|229,9
|230,1
|0,10%
|4,50%
|Казань
|174,1
|195,1
|197,2
|1,10%
|13,30%
|Нижний Новгород
|143,7
|162,1
|160,6
|-0,90%
|11,80%
|Екатеринбург
|129,2
|141,2
|141,7
|0,40%
|9,70%
|Краснодар
|131,6
|142,3
|141,6
|-0,50%
|7,60%
|Ростов-на-Дону
|129,5
|139,6
|140,9
|0,90%
|8,80%
|Новосибирск
|124,3
|134,7
|135,8
|0,80%
|9,30%
|Красноярск
|118,5
|130,2
|132,4
|1,70%
|11,70%
|Уфа
|120,7
|128,1
|131
|2,30%
|8,50%
|Самара
|122,6
|127,7
|127,8
|0,10%
|4,20%
|Омск
|108,6
|113,6
|113,7
|0,10%
|4,70%
|Пермь
|105
|111,7
|113,2
|1,30%
|7,80%
|Воронеж
|99,8
|109,4
|110,6
|1,10%
|10,80%
|Челябинск
|101,2
|107,8
|108,1
|0,30%
|6,80%
|Волгоград
|100,1
|106
|106,1
|0,10%
|6,00%
|Московская область
|164,9
|165,2
|165,9
|0,40%
|0,60%
|Ленинградская область
|130
|124,6
|126,5
|1,50%
|-2,70%