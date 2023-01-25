ГК «Крайс» может построить в историческом центре Воронежа дом высотою до семи этажей

Московская архитектурная студия lunn победила в конкурсе на лучшее архитектурное решение жилого дома, планируемого к строительству в центре Воронежа на проспекте Революции, 51а. Второе и третье места жюри присудило воронежским компаниям «Жилпроект» и Sfera arсh design.

Конкурс по заказу ГК «Крайс» организовало воронежское отделение Союза архитекторов. По его условиям, необходимо было спроектировать здание на участке площадью 0,25 га. Высота не должна превышать пяти этажей (при высоте этажа 3,3 м), площадь продаваемых площадей — быть не менее 2,5 тыс. кв. м. Максимальный процент застройки участка определен в 0,65, максимальный коэффициент плотности — 1,77

В конкурсе участвовало 47 проектов из 14 городов — Белгорода, Владикавказа, Вологды, Воронежа, Иркутска, Калуги, Москвы, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Саратова, Севастополя, Тулы, мордовского Тургенево и Уфы. В финал вышли семь участников, которые очно защищали работы перед жюри, состоящим из башкирских воронежских, камчатских, ленинградских и ростовских чиновников, а также местных и столичных архитекторов и руководства «Крайса».

Проект lunn предполагает шестиэтажное здание (один — мансардный) на 20 квартир общей площадью около 2 тыс. кв. м и с нежилыми помещениями. Также планируется 25 машиномест в подземном паркинге и еще десять гостевых парковочных мест на территории. Дом рассчитан примерно на 50 человек. Четыре ребенка смогут ходить в школу поблизости, а два — в детсад.

«Жилпроект» предложил шестиэтажное здание на 23 квартиры на 54 человек. Общее число машиномест составляет 39 — 28 на подземном паркинге и 11 гостевых. В школу требуется пять мест, в детсад — три.

По проекту Sfera arсh design, на участке можно построить семиэтажный дом (один — подземный) на 20 квартир и 56 жителей. В подземном паркинге запланировано 22 машиноместа, еще девять отданы под гостевую парковку. Расчетное число мест в школах составляет восемь, в детсадах — четыре.

Судя по презентациям других участников, некоторые проекты предлагали свыше 30 квартир. По условиям конкурса, «Крайс» может выбрать один из трех проектов победителей для застройки. В ГК «Ъ-Черноземье» пояснили, что еще не определились с параметрами и, соответственно, не просчитывали стоимость работ.

Курирующий строительство зампред облправительства и глава реготделения Союза архитекторов Константин Кузнецов подчеркнул, что одна из целей конкурса — не ограничить права жильцов квартала в центре Воронежа, а дать «новую жизнь и импульс в развитии» заброшенной территории. «Задача для архитекторов была очень сложная. При соблюдении всех требований будет достаточно воздуха, пространства для организации площадок для отдыха. Кроме того, мы договорились о встрече с местными жителями, чтобы погрузить их в конкурсные проекты», — отметил он.

О другой стройке в центре Воронежа читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Аксиома" вышла к точкам».

Александр Прытков

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