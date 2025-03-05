ХК «Сочи» проиграл «Авангарду»

Хоккейный клуб «Сочи» на своем льду в рамках 60-го тура КХЛ со счетом 2:3 уступил омскому клубу «Авангард». К этому матчу команды подошли с разным настроением. Если сочинцы два дня назад уступили в упорной борьбе ярославскому «Локомотиву», то омичи к этому туру имели в активе восемь побед подряд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Сочи» Фото: ХК «Сочи»

Игра началась на встречных курсах. Команды в начале встречи имели шансы на взятие ворот, но счет в матче в большинстве открыл омский клуб. На девятой минуте Наиль Якупов отправил шайбу в ворота Никиты Тулинова. Забитый гол не повлиял на ход противостояния. «Авангард» больше атаковал, чаще бросал, а «Сочи» продолжал искать счастье на редких контратаках. Игра в атаке у сочинской команды не складывалась, а четыре броска в створ ворот гостей по итогу первых 20 минут тому подтверждение.

Второй период прошел также под диктовку омской команды, работы у Никиты Тулинова было предостаточно, но счет на табло ко второму перерыву на табло не изменился. Третий период все расставил на свои места. Сочинцы активно начали заключительный отрезок встречи и сравняли счет. Уильям Биттен забросил шайбу в ворота Михаила Бердина. На 53-й минуте игрок хозяев Василий Мачулин заработал удаление, а спустя минуту гости вновь вышли вперед. Гол на счету Ивана Игумнова. В одной из следующих атак «Сочи» сравнял счет, когда отличился Александр Яремчук. Игра перешла в овертайм. На 63-й минуте хозяева вновь остались в меньшинстве, чем и воспользовались гости. Точку в матче поставил американский форвард «Авангарда» Рид Буше. В итоге поражение «Сочи» со счетом 2:3.

После 60 матчей в КХЛ сочинские хоккеисты занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем туре «леопарды» встретятся 6 марта на своем льду с еще одним представителем Восточной конференции «Металлургом» из Магнитогорска.

Евгений Леонтьев