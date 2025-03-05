Подрядчик ремонта уфимского вуза получил два года условно за мошенничество

Орджоникидзевский районный суд Уфы приговорил к двум годам условно с испытательным сроком на полтора года 55-летнего директора коммерческой компании, ремонтировавшей в 2021 году Уфимский государственный нефтяной технический университет. Фигурант уголовного дела признан виновным в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения в особо крупном размере.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии, подрядчик не выполнил работы в полном объеме, однако его директор подписал акт о приемке и справку о стоимости ремонта с завышенными данными. Это позволило ему получить 1,5 млн руб.

Подсудимый признал вину и возместил ущерб.

Наталья Балыкова