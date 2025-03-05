На «Госуслугах» запустят книгу отзывов и предложений

На «Госуслугах» в этом году планируется в пилотном режиме запустить сервис «Электронная книга отзывов и предложений». Она станет аналогом бумажных книг, где можно оценить услуги и товары, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

«В первую очередь, сервис будет актуален для цифровых платформ. Например, он концептуально согласуется с проектом закона "О платформенной экономике"»,— рассказали «РИА Новости» в аппарате. Там уточнили, что законопроект готовятся внести в Госдуму.

Власти прорабатывают сервис для решения ситуаций, связанных с туристическими услугами и работой туроператоров. Ожидается, что к концу года к нему подключатся 15% туроператоров и субагентов. Предполагается, что сервис позволит сократить срок рассмотрения обращений через «Госуслуги» с 30 до 7 дней. Также может вырасти число коллективных исков, что поможет предотвратить убытки потребителей на 50 млн руб.

Поручение о создании сервиса господином Григоренко было дано в рамках цифровой трансформации федеральных министерств и ведомств на 2025-й и период 2026–2027 годов. Как сообщал «Ъ», в федеральный проект «Цифровизация госуправления» нацпроекта «Экономика данных» заложено 475 млрд руб. до 2030 года.

Подробности — в материале «Ъ» «IT-бюджеты берут под контроль».