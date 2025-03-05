12 процентов в годовом выражении составил номинальный рост потребительских трат граждан на неделе с 24 февраля по 3 марта, свидетельствует Сбериндекс (учитывает траты по картам «Сбера» на товары, услуги и общепит). По сравнению предыдущей неделей население снизило потребление в основном на покупки в маркетплейсах, при этом росли расходы на приобретение компьютеров, телекоммуникационного оборудования, а также на образование. По сравнению со средним показателем января траты на продовольствие выросли на 4,9%, на непродовольственные товары — на 10,7%, на услуги и общепит — на 1,8%. В реальном выражении объем потребления был на 1,7% большим, чем год назад.