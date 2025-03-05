Нежелательный альянс

«Альянс либералов и демократов за Европу» (организация признана нежелательной в РФ) основан в 1976 году как объединение 14 либеральных и демократических партий из Бельгии, Дании, Германии, Франции, Италии, Люксембурга, Нидерландов и Великобритании. Первоначально назывался Федерация либеральных и демократических партий Европы. В 2004 году альянс был реформирован в европейскую партию, которая зарегистрирована в Брюсселе (Бельгия). Сейчас объединяет 74 партии-члена в 40 странах. В 2006 году членом альянса стала российская партия «Яблоко».

Представители альянса занимают 49 из 720 мест в Европарламенте, 5 его членов работают в Еврокомиссии, а также входят в правительства Франции, Дании, Финляндии, Швеции, Польши, Ирландии, Люксембурга, Литвы, Нидерландов, Кипра. Президент альянса — евродепутат Свенья Хан из Германии.

Молодежное крыло — European Liberal Youth (организация признана нежелательной в РФ) — объединяет либеральные молодежные и студенческие организации по всей Европе, которые насчитывают более 200 тыс. человек.

Альянс неоднократно принимал различные резолюции против РФ. Например, в 2024 году на его съездах были приняты документы с требованиями «освободить всех политзаключенных и военнопленных» в РФ, усилить военную поддержку Украины, включая предоставление ей дальнобойных ракет и истребителей, а также усилить санкционное давление на Россию.