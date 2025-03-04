Пейте, дети, молоко

Госдума 4 марта приняла в первом чтении поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП) об ответственности за продажу энергетиков детям и подросткам. В ходе продолжительной дискуссии депутаты в основном высказывались за усиление наказания. Только телеэрудит Анатолий Вассерман вступился за энергетики, но от него тут же отмежевались даже коллеги по фракции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Поправки к КоАП в конце прошлого года внесла в Думу группа депутатов во главе с председателями комитетов по безопасности, по экономической политике и по делам семьи Василием Пискаревым, Максимом Топилиным (оба — «Единая Россия», ЕР) и Ниной Останиной (КПРФ). Документ предлагает ввести штрафы за продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков. Суммы составят от 30 тыс. до 50 тыс. руб. для граждан, от 100 тыс. до 200 тыс. руб. для должностных лиц и от 300 тыс. до 500 тыс. руб. для юрлиц.

Термин «тонизирующие напитки» закреплен в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». Такие напитки содержат тонизирующие вещества, в том числе растительного происхождения (кофеин), «в количестве, достаточном для обеспечения тонизирующего эффекта на организм человека, за исключением чая, кофе и напитков на их основе». На российском рынке к этой категории относятся, например, Red Bull, Adrenaline RUSH и другие «энергетики».

Представляя проект, Нина Останина напомнила, что закон о запрете продажи несовершеннолетним подобных напитков, в развитие которого подготовлены поправки к КоАП, вступил в силу 1 марта. Заодно она выразила мнение, что нужно запретить продавать энергетики не только детям, но и взрослым, а также ввести уголовное наказание за повторное нарушение.

Выступившие затем депутаты в основном предлагали еще более жесткие меры борьбы с энергетиками. Владимир Сипягин (ЛДПР) высказал идею увеличить штрафы для злостных нарушителей. Бийсултан Хамзаев (ЕР) предложил бороться с рекламой энергетиков в интернете, «в том числе и драконовскими методами». Ярослав Нилов (ЛДПР) посетовал, что многие продавцы обходят существующие запреты и заявил, что следует ввести за подобные вещи наказание в виде исправительных работ.

Диссонансом в этом слаженном хоре прозвучало выступление телеэрудита Анатолия Вассермана («Справедливая Россия — За правду», СРЗП) который решительно заявил: «На фоне множества других негативных факторов, влияющих на здоровье детей, влияние энергетиков не прослеживается», добавив, что с таким же успехом можно запретить чай и кофе.

«Если идти по этой логике, то придется задуматься о том, а не следует ли нам вообще запретить жизнь, поскольку от нее рано или поздно умирают»,— саркастически резюмировал эсер.

Коллеги по фракции поспешили откреститься от соратника. Олег Нилов заверил, что СРЗП поправки к КоАП поддержит. А Нина Останина напомнила, что в техническом регламенте перечисляются ингредиенты тонизирующего напитка, которые отличают его от чая и кофе. И, главное, закон о запрете продажи энергетиков подписал президент. «Ну, спорьте с президентом, говорите, что он не прав. Осмелитесь это сделать?» — привела решающий аргумент Нина Останина.

Но господин Вассерман таки осмелился и оказался единственным, кто голосовал против при 400 депутатах «за» и одном воздержавшемся.

Ксения Веретенникова