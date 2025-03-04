Суд отказал «Экострой-Дону» в приостановке приказа МинЖКХ о лишении статуса мусорного оператора

Сегодня Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы компании «Экострой-Дон» на решение ростовского арбитража, который отклонил ее требование приостановить приказ регионального министерства ЖКХ о передаче функций оператора по обращению с отходами компании «Экоцентр». Об этом сообщается на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Напомним, в настоящее время «Экострой-Дон» добивается в арбитражном суде признания этого приказа недействительным. Соответствующий иск компания заявила в конце января, одновременно подав ходатайство приостановить действие приказа на период судебного разбирательства. Однако, суд в принятии обеспечительной меры отказал, после чего «Экостро-Дон» подал жалобу в апелляционный суд.

«Экострой-Дон» получил статус регионального оператора по вывозу мусора от МинЖКХ области в 2018 году. Зона деятельности компании охватывала МЭОК в Красносулинском и Миллеровском районах.

В конце 2024 года власти Ростовской области объявили, что приняли решение о лишении «Экостроя-Дон» статуса оператора и с 1 февраля передали полномочия по вывозу мусора в зоне его ответственности (13 муниципалитетов) компании «Экоцентр». Она была назначена «временным региональным оператором» на период, пока не будет определен постоянный оператор посредством конкурсных процедур.

Причиной санкций в отношении «Экостроя-Дон» стало неудовлетворительное, по мнению властей, исполнение компанией обязанностей по обращению с отходами.

Сергей Иванов