ФНС объяснила сбои в работе онлайн-сервисов высокой активностью пользователей

В работе интернет-сервисов Федеральной налоговой службы (ФНС) произошел сбой. В пресс-службе ФНС пояснили, что сбой может быть связан с повышенной активностью пользователей при подаче налоговых деклараций.

Сервис Downdetector отмечает, что 51% пользователей жаловались на нестабильную работу сайта, 39% — на проблемы со входом в личный кабинет налогоплательщика. 4% жалоб пришлось на сбой мобильного приложения ФНС.

«Из-за повышенной нагрузки некоторые пользователи могут сталкиваться со сложностями в работе сервиса: вход в сервис может проходить медленнее обычного, а часть пользователей видит сообщение, что сервис временно недоступен, и предложение авторизоваться позже»,— цитирует ведомство «РИА Новости».

Уточняется, что сейчас в личный кабинет заходят около 5,2 тыс. человек ежеминутно. Во время пика активности сервисом воспользовались более 19 млн человек, подав 2,4 млн деклараций.

Подать декларацию для получения налогового вычета можно в течение года, а представить декларацию о доходах, полученных в прошлом году, — до 30 апреля, напомнили в ФНС.

Как утверждает Telegram-канал Baza, сбои в работе приложения ФНС начались еще в феврале. После заполнения заявки на налоговый вычет из-за «нештатной ситуации» или «непредвиденной ошибки» ее невозможно было отправить.