Активы одного из старейших в России НПФ «Дорога» составляют 301,6 тысячи рублей

Агентство по страхованию вкладов опубликовало отчет о результатах инвентаризации имущества старейшего в России негосударственного пенсионного фонда «Дорога» из Ростова-на-Дону. Согласно документу, активы банкрота оцениваются в 301,6 тыс. руб. Это дебиторская задолженность фонда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», НПФ «Дорога» зарегистрирован в Ростове-на-Дону в 1993 году. 19 февраля 2025 года регистрирующим органом принято решение об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ. Совладельцами фонда в разное время были ОАО «РЖД», ООО «Золотой колос», ПАО «Донхлеббанк», ОО «Дорпрофжел на СКЖД» и еще больше десяти других юридических лиц. Филиалы НПФ работали в Ростовской области, Краснодарском крае, Республике Дагестан, Сахалинской области и Ставропольском крае. Последние финансовые результаты фонда датируются 2015 годом, когда выручка НПФ составила 112,2 млн руб., чистая прибыль — 16 млн руб. Дебиторская задолженность предприятия на тот момент составляла 270,2 млн руб.

Согласно документам Арбитражного суда Ростовской области, Агентство по страхованию вкладов требовало привлечь контролировавших Фонд лиц к субсидиарной ответственности.

Речь шла о Наталье Самсоненко, Максиме Гоголеве, Рамизе Мамедове, Андрее Сметанине, Алексее Таранушиче, Владимире Таранушиче, Екатерине Фоминой, Игоре Полтавском, Анне Волковой, Евгении Харченко, Минасе Поповяне и ЗАО «ВТР-Строй».

Определением Арбитражного суда Ростовской области от 11 октября 2024 года в удовлетворении требований АСВ было отказано, а производство по заявлению в части требований к ЗАО «ВТР-Строй» — прекращено. Постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19 февраля 2025 года определение областного арбитража оставлено без изменения, апелляционная жалоба АСВ — без удовлетворения.

Ранее «Ъ» писал, что в ноябре 2011 года следователи управления на транспорте МВД по СКФО возбудили уголовное дело в отношении исполнительного директора НПФ «Дорога» Владимира Таранушича. По данным силовых структур, пенсионный фонд действовал по принципу финансовой пирамиды, а исполнительный директор якобы осуществлял незаконный вывод денежных средств вкладчиков фонда на счета аффилированных предприятий под видом приобретения ценных бумаг. «Большая часть денег под предлогом банкротства фирм-посредников в фонд не возвращалась»,— заявляли «Ъ» в пресс-службе силового ведомства.

Фонд оказывал услуги по обязательному пенсионному страхованию и негосударственному пенсионному обеспечению и насчитывал на 2011 год около 40 тыс. клиентов. Активы фонда составляли 477 млн руб. (на 2011 года — 74-е место в рейтинге крупнейших НПФ).

Дмитрий Михеенко