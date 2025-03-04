Starbucks зарегистрировал товарные знаки в России

Роспатент зарегистрировал товарный знак американской компании Starbucks Corporation, следует из базы данных ведомства. Заявка на регистрацию логотипа была подана в мае 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

Из карточки на сайте Роспатента следует, что решение о регистрации товарного знака в виде логотипа американской компании было принято 12 февраля. В базе данных находится еще один товарный знак в виде логотипа с надписью «STARBUCKS». Решение о его регистрации было принято 18 января.

Оба товарных знака зарегистрированы по 30, 35 и 43 классам Международной классификации товаров и услуг. Они предполагают приготовление кофе и других напитков, а также работу интернет-магазина.

Согласно данным Роспатента, Starbucks в мае 2024 года подал еще одну заявку с логотипом в черно-белом цвете. Решение по нему пока не принято. В базе ведомства также указана информация о товарных знаках компании, зарегистрированных в 2012 и 2016 годах. Срок действия исключительного права на них истекает в 2031 и 2034 годах соответственно.

Компания Starbucks сообщила о приостановке работы в России в марте 2022 года. Тогда под этим брендом в стране работало 130 кофеен. В мае того же года компания объявила об уходе с российского рынка. Активы Starbucks приобрели ресторатор Антон Пинский и рэпер Тимати (Тимур Юнусов).