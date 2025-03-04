Метро привело в колонию

В Красноярске приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима бывшего председателя правительства края 61-летнего Юрия Лапшина, который обвинялся в превышении полномочий. По версии следствия, в 2019 году глава регионального кабмина дал незаконное указание министру транспорта края подписать акты приемки не до конца выполненных работ по корректировке проекта местного метрополитена. В результате подрядчику необоснованно были перечислены более 742 млн руб. Господин Лапшин отрицает обвинения, утверждая, что всегда поступал по закону и требовал этого от подчиненных. Осенью 2023 года за масштабные хищения на проектировании красноярской подземки на 4,5 года был осужден бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Лапшин отнесся «с должным уважением» к решению суда, признавшему его виновным в превышении полномочий

Фото: Григорий Накалюжный, Коммерсантъ Юрий Лапшин отнесся «с должным уважением» к решению суда, признавшему его виновным в превышении полномочий

Фото: Григорий Накалюжный, Коммерсантъ

Завершился суд над Юрием Лапшиным, занимавшим пост главы правительства Красноярского края в 2017-2023 годах, когда регионом руководил Александр Усс.

Изложенные в материалах дела события связаны со строительством в Красноярске метро. Оно велось в городе с середины 1990-х с разной степенью интенсивности, однако в 2009 году было заморожено. В 2019 году на актуализацию проекта метро федеральный бюджет выделил 1 млрд руб. в рамках нацпроекта «Экология».

Как рассказали «Ъ» в региональном управлении СКР, в сентябре 2019 года краевое транспортное управление и компания Олега Митволя АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» заключили госконтракт стоимостью 954 млн руб. на корректировку проектно-сметной документации подземки. В декабре того же года фирма-подрядчик представила подложный, по версии следствия, отчет о проделанной работе. В частности, документация о бурении необходимого количества скважин была сфальсифицирована: вместо положенных по проекту инженерных изысканий 220 скважин пробурили только 60.

«О наличии недостатков было достоверно известно руководителю краевого транспортного управления, который докладывал об этом министру транспорта, а тот, в свою очередь, информировал председателя правительства края»,— сообщили в прокуратуре края.

Тем не менее, говорится в деле, в декабре 2019 года глава регионального кабмина Юрий Лапшин, заинтересованный в освоении бюджетных средств, дал незаконное распоряжение министру транспорта обеспечить подписание актов приемки выполненных работ на сумму более 742 млн руб., что и было сделано. На основании недостоверных бумаг указанная сумма была переведена подрядчику и похищена.

В июне 2022 года криминальную схему выявили сотрудники УФСБ. Были возбуждены несколько уголовных дел, проведены задержания. В октябре того же года под следствием оказался Юрий Лапшин, занимавший второй по значимости пост в регионе. Ему вменили в вину превышение должностных полномочий (ч.3 ст. 286 УК РФ, наказание по ней — до десяти лет лишения свободы) и отпустили под подписку о невыезде. Показания против председателя правительства края дали находившиеся в СИЗО экс-министр транспорта края Константин Димитров и председатель совета директоров треста инженерно-строительных изысканий Олег Митволь (ранее занимал пост замглавы Росприроднадзора). Оба заключили с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве и уже отбывают срок: экс-министр Димитров в 3 года 2 месяца за превышение полномочий, бизнесмен Митволь — в четыре с половиной года за мошенничество в особо крупном размере.

В сентябре 2023 года перед судом предстал Юрий Лапшин. Адвокаты утверждали, что следствие и прокуратура не представили убедительных доказательств виновности их доверителя. Летом 2024 года, когда судебное разбирательство подходило к концу, была назначена комиссионная медицинская экспертиза для установления диагноза экс-чиновника (у него выявили онкологию).

Согласно оглашенным в заседании меддокументам, «заболевание подсудимого не препятствует его содержанию под стражей, он может отбывать наказание в условиях изоляции без угрозы для жизни и здоровья».

В прениях сторон гособвинитель запросил для Юрия Лапшина шесть лет колонии общего режима. В последнем слове подсудимый заявил, что всегда поступал по закону и требовал этого от подчиненных. По словам господина Лапшина, люди, которых сложно обвинить в симпатиях к нему, подтвердят, что «корыстных эпизодов в его биографии нет».

«Я не виновен в превышении должностных полномочий. Это, безусловно, не помешает мне отнестись с должным уважением к любому вашему решению. Позволю себе высказать всего лишь одну просьбу, — обратился к судье Олесе Федоровой бывший глава кабмина. — Если чаша весов в итоге склонится не в мою пользу, прошу вас не изменять мне меру пресечения до вступления приговора в законную силу. Это позволит мне пройти необходимое медобследование и получить курс лечения в специализированной клинике. Очевидно, что во всей этой истории я стараюсь просто остаться живым».

Сегодня состоялось заключительное судебное заседание. По информации прокуратуры, бывшего чиновника Лапшина приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима и взяли под стражу в заде суда. Кроме того, ему установили запрет на занятие государственных должностей сроком на 2,5 года после освобождения. О том, будут ли стороны обжаловать приговор, пока не сообщалось.

Уроженец Красноярска Юрий Лапшин начал политическую деятельность в родном городе, став в начале 1990-х годов руководителем горкома комсомола. Затем он ушел в бизнес, в частности, возглавлял страховую компанию «Астроваз». Новый виток его политическая карьера сделала уже в соседней Хакасии, куда Юрий Лапшин переехал в 2009 году по приглашению главы республики Виктора Зимина. Там красноярец занимал должности министра финансов, первого заместителя главы Хакасии и председателя правительства региона. Возвращение в Красноярск состоялось в октябре 2014 года — Юрий Лапшин стал заместителем председателя правительства региона, который тогда возглавлял Виктор Толоконский. После прихода на должность губернатора Александра Усса в 2017 году Юрий Лапшин пошел на повышение и занял пост главы краевого правительства.

Константин Воронов