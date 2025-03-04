Метро привело в колонию
Красноярский вице-премьер Юрий Лапшин признан виновным в превышении полномочий
В Красноярске приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима бывшего председателя правительства края 61-летнего Юрия Лапшина, который обвинялся в превышении полномочий. По версии следствия, в 2019 году глава регионального кабмина дал незаконное указание министру транспорта края подписать акты приемки не до конца выполненных работ по корректировке проекта местного метрополитена. В результате подрядчику необоснованно были перечислены более 742 млн руб. Господин Лапшин отрицает обвинения, утверждая, что всегда поступал по закону и требовал этого от подчиненных. Осенью 2023 года за масштабные хищения на проектировании красноярской подземки на 4,5 года был осужден бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь.
Юрий Лапшин отнесся «с должным уважением» к решению суда, признавшему его виновным в превышении полномочий
Фото: Григорий Накалюжный, Коммерсантъ
Завершился суд над Юрием Лапшиным, занимавшим пост главы правительства Красноярского края в 2017-2023 годах, когда регионом руководил Александр Усс.
Изложенные в материалах дела события связаны со строительством в Красноярске метро. Оно велось в городе с середины 1990-х с разной степенью интенсивности, однако в 2009 году было заморожено. В 2019 году на актуализацию проекта метро федеральный бюджет выделил 1 млрд руб. в рамках нацпроекта «Экология».
Как рассказали «Ъ» в региональном управлении СКР, в сентябре 2019 года краевое транспортное управление и компания Олега Митволя АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» заключили госконтракт стоимостью 954 млн руб. на корректировку проектно-сметной документации подземки. В декабре того же года фирма-подрядчик представила подложный, по версии следствия, отчет о проделанной работе. В частности, документация о бурении необходимого количества скважин была сфальсифицирована: вместо положенных по проекту инженерных изысканий 220 скважин пробурили только 60.
«О наличии недостатков было достоверно известно руководителю краевого транспортного управления, который докладывал об этом министру транспорта, а тот, в свою очередь, информировал председателя правительства края»,— сообщили в прокуратуре края.
Тем не менее, говорится в деле, в декабре 2019 года глава регионального кабмина Юрий Лапшин, заинтересованный в освоении бюджетных средств, дал незаконное распоряжение министру транспорта обеспечить подписание актов приемки выполненных работ на сумму более 742 млн руб., что и было сделано. На основании недостоверных бумаг указанная сумма была переведена подрядчику и похищена.
В июне 2022 года криминальную схему выявили сотрудники УФСБ. Были возбуждены несколько уголовных дел, проведены задержания. В октябре того же года под следствием оказался Юрий Лапшин, занимавший второй по значимости пост в регионе. Ему вменили в вину превышение должностных полномочий (ч.3 ст. 286 УК РФ, наказание по ней — до десяти лет лишения свободы) и отпустили под подписку о невыезде. Показания против председателя правительства края дали находившиеся в СИЗО экс-министр транспорта края Константин Димитров и председатель совета директоров треста инженерно-строительных изысканий Олег Митволь (ранее занимал пост замглавы Росприроднадзора). Оба заключили с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве и уже отбывают срок: экс-министр Димитров в 3 года 2 месяца за превышение полномочий, бизнесмен Митволь — в четыре с половиной года за мошенничество в особо крупном размере.
В сентябре 2023 года перед судом предстал Юрий Лапшин. Адвокаты утверждали, что следствие и прокуратура не представили убедительных доказательств виновности их доверителя. Летом 2024 года, когда судебное разбирательство подходило к концу, была назначена комиссионная медицинская экспертиза для установления диагноза экс-чиновника (у него выявили онкологию).
Согласно оглашенным в заседании меддокументам, «заболевание подсудимого не препятствует его содержанию под стражей, он может отбывать наказание в условиях изоляции без угрозы для жизни и здоровья».
В прениях сторон гособвинитель запросил для Юрия Лапшина шесть лет колонии общего режима. В последнем слове подсудимый заявил, что всегда поступал по закону и требовал этого от подчиненных. По словам господина Лапшина, люди, которых сложно обвинить в симпатиях к нему, подтвердят, что «корыстных эпизодов в его биографии нет».
«Я не виновен в превышении должностных полномочий. Это, безусловно, не помешает мне отнестись с должным уважением к любому вашему решению. Позволю себе высказать всего лишь одну просьбу, — обратился к судье Олесе Федоровой бывший глава кабмина. — Если чаша весов в итоге склонится не в мою пользу, прошу вас не изменять мне меру пресечения до вступления приговора в законную силу. Это позволит мне пройти необходимое медобследование и получить курс лечения в специализированной клинике. Очевидно, что во всей этой истории я стараюсь просто остаться живым».
Сегодня состоялось заключительное судебное заседание. По информации прокуратуры, бывшего чиновника Лапшина приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима и взяли под стражу в заде суда. Кроме того, ему установили запрет на занятие государственных должностей сроком на 2,5 года после освобождения. О том, будут ли стороны обжаловать приговор, пока не сообщалось.
Уроженец Красноярска Юрий Лапшин начал политическую деятельность в родном городе, став в начале 1990-х годов руководителем горкома комсомола. Затем он ушел в бизнес, в частности, возглавлял страховую компанию «Астроваз». Новый виток его политическая карьера сделала уже в соседней Хакасии, куда Юрий Лапшин переехал в 2009 году по приглашению главы республики Виктора Зимина. Там красноярец занимал должности министра финансов, первого заместителя главы Хакасии и председателя правительства региона. Возвращение в Красноярск состоялось в октябре 2014 года — Юрий Лапшин стал заместителем председателя правительства региона, который тогда возглавлял Виктор Толоконский. После прихода на должность губернатора Александра Усса в 2017 году Юрий Лапшин пошел на повышение и занял пост главы краевого правительства.