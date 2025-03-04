«Офицеры России» потребовали отменить концерт Дианы Арбениной в Оренбурге

Общероссийская общественная организация «Офицеры России» направила обращение губернатору Оренбургской области Денису Паслеру с просьбой отменить концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы», запланированный на 30 марта. Поводом стало негативное отношение певицы к специальной военной операции (СВО). Текст обращения приводит агентство «РИА Новости».

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Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Диана Арбенина

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

В документе, который подписал глава организации — Герой России генерал-майор Сергей Липов, отмечается, что в организацию поступают жалобы от ветеранов и участников СВО, а также патриотически настроенных граждан. Они возмущены концертной деятельностью группы, учитывая прошлые высказывания Арбениной об СВО. «В целях восстановления справедливости, недопущения раскачки российского общества изнутри, а также в знак уважения к участникам, ветеранам и павшим героям СВО просим рассмотреть возможность отмены концерта»,— говорится в обращении.

Ранее в 2024 году концерты Дианы Арбениной уже отменялись в Южно-Сахалинске, Владивостоке, Ростове-на-Дону и других городах после аналогичных обращений общественности.