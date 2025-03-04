Проектирование «Новой Анапы» приостановили

Проектирование курорта «Новая Анапа» временно приостановлено, но власти не отказываются от его реализации, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе заседания комитетов Госдумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: туризм.рф Фото: туризм.рф

Господин Решетников заявил, что проектирование «Новой Анапы» приостановлено по «естественным причинам», но стратегически власти от него не отказываются. «Стратегически не отказываемся, "Новую Анапу" надо развивать. Нам нужен там большой новый курорт, реально нужен, объективно», — отметил министр, отвечая на вопрос депутата Сергея Алтухова.

Соглашение о создании туркластера в станице Благовещенской подписали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и гендиректор АО «Корпорация Туризм.РФ» Сергей Суханов в 2022 году. В рамках проекта планировалось построить 15,3 тыс. гостиничных номеров и сопутствующую инфраструктуру, что позволило бы курорту ежегодно принимать более 3 млн туристов.

Изначально инвестиции в «Новую Анапу» оценивались в 560 млрд руб., из которых 60 млрд руб. планировалось направить на внешнюю инфраструктуру. Летом 2024 года сумма была скорректирована до 461 млрд руб., из которых 309 млрд руб. должны были составить частные вложения. Завершение строительства намечалось на 2032 год.

В декабре 2024 года стало известно, что при реализации проекта будут учитывать последствия крушения танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе. Разработка документации по планировке территории «Новой Анапы» ожидалась в 2025 году.

Вячеслав Рыжков