Владимир Якушев призвал «по-хорошему перетряхнуть» муниципальных депутатов

Секретарь генсовета «Единой России» (ЕР) Владимир Якушев поручил единороссам укреплять связь первичных отделений партии с муниципальными депутатами и активнее использовать потенциал местных парламентариев в подготовке к выборам в Госдуму 2026 года. Об этом он заявил 4 марта на форуме муниципальных депутатов в Биробиджане (Еврейская автономная область).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«У партии 170 тыс. муниципальных депутатов. Мы должны по-хорошему "перетряхнуть" их, дать понятную мотивацию. Задействовать весь потенциал. Особенно это важно на старте большой федеральной кампании по выборам депутатов Госдумы, которая пройдет в 2026 году»,— сказал господин Якушев. В частности, он ожидает, что перед очередными думскими выборами мундепы донесут до избирателей итоги реализации «народной программы» ЕР и расскажут, что было сделано партией после предыдущих думских выборов 2021 года.

Секретарь генсовета также подчеркнул, что на необходимость усиления работы с мундепами обращали внимание секретари первичных отделений ЕР, непосредственно работающих с гражданами. Он напомнил, что в 2024 году, который был объявлен в партии «Годом первичек», был создан совет первичных отделений, оценивающий лучшие партийные инициативы «на местах» и поощряющий их финансово для увеличения мотивации в работе.

Владимира Якушева поддержала врио губернатора ЕАО, секретарь регионального отделения ЕР Мария Костюк. «Вы та самая связующая нить с жителями области,— обратилась она к муниципалам.— Вы максимально близки к народу, знаете их запросы и чаяния, живете с ними в одном дворе, ходите по одним улицам. В первую очередь с вашей помощью происходит та самая обратная связь с нашими людьми. Каждый из вас уже стал муниципальным депутатом, и это оценка жителей, признание и уважение к каждому из вас. И вы это доверие должны оправдать».

Напомним, что 2025 год был объявлен в ЕР «Годом муниципальных депутатов». В партии анонсировали, что форумы местных парламентариев сначала пройдут в разных регионах России, а потом будет организован аналогичный федеральный форум.

Божена Иванова