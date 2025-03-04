Ижевск занял 23-е место в РФ по площади строящихся квартир к населению города

Ижевск занял 23-е место среди крупных городов России по отношению общей площади строящихся квартир к городскому населению. По данным «РИА Рейтинг», этот показатель составил 1,5 кв. м на одного жителя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Абсолютным лидером рейтинга оказался Краснодар с показателем 4,2 кв. м на жителя. Затем идут Тюмень — 4,1 кв. м и Владивосток — 4 кв. м. Ижевск по объемам строительства также опережают Пермь (1,68 кв. м) и Уфа (2,3 кв. м). Казань уступает в рейтинге столице Удмуртии, там показатель составил 1,49 кв. м.

Напомним, объемы жилищного строительства в Ижевске снизились на 11,7% за год на фоне роста показателя в большинстве крупных городов России. Представители риэлторского рынка предполагают, что в новых условиях выживут только крупные застройщики, специализирующиеся на жилых комплексах. Эксперты отмечают, что в Удмуртии легче приобрести жилье за пределами столицы региона из-за льготных кредитных программ.

Подробнее об этом читайте в материале «Город течет в пригород».