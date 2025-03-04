На 13% сократилось количество абортов на Ставрополье

За прошлый год на Ставрополье 6 тыс. женщин прервали беременность. Это на 13% меньше в сравнении 2023-м, сообщают в Минздраве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в медицинских учреждениях оборудованы центры медико-социальной поддержки. Программа предусматривает различные социальные выплаты семьям с детьми»,— отметили в ведомстве.

За прошедший год на Ставрополье успешно прошло 23,2 тыс. родов. На свет появилось 23 494 ребенка.

Николай Аксенов