В Прикамье речной рейс до Оханска и Осы могут запустить в июне
В этом году запуск речного маршрут Пермь — Оханск — Оса запланирован на июнь. Согласно приказу краевого минтранса, навигация по указанному направлению продлится до октября. За это время планируется осуществить 266 рейсов.
Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ
При этом в 2026–2027 годах навигацию на этой линии планируется начинать в мае. Расстояние поездки в одну сторону составит 368 км. Стоимость билета может составить 1 тыс. руб. Всего от перевозок по маршруту краевой минтранс планирует получить 29,6 млн руб.
Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», на маршруте планируется использовать два судна на подводных крыльях типа «Валдай».