В Прикамье речной рейс до Оханска и Осы могут запустить в июне

В этом году запуск речного маршрут Пермь — Оханск — Оса запланирован на июнь. Согласно приказу краевого минтранса, навигация по указанному направлению продлится до октября. За это время планируется осуществить 266 рейсов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ

При этом в 2026–2027 годах навигацию на этой линии планируется начинать в мае. Расстояние поездки в одну сторону составит 368 км. Стоимость билета может составить 1 тыс. руб. Всего от перевозок по маршруту краевой минтранс планирует получить 29,6 млн руб.

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», на маршруте планируется использовать два судна на подводных крыльях типа «Валдай».