Санкции привели к отключению системы электронного голосования в томской гордуме

Отсутствие необходимого оборудования, вызванное наложенными на Россию санкциями, вынудило депутатов гордумы Томска отказаться от электронного голосования. Об этом сообщил участникам сессии 4 марта спикер муниципального парламента Сергей Сеченов.

«Сегодня мы также работаем с использованием карточек для голосования. К сожалению, санкции не дают нам починить нашу систему голосования — нет нужных материалов… Нет материалов, из которых мы можем изготовить эти платы, не можем их прошить, потому что попадаем под санкции. Наше оборудование — не из дружественной нам страны»,— объяснил депутатам председатель городской думы.

В результате, члены счетной комиссии «вручную» подсчитывают число поданных голосов при вынесении решений.

В августе 2024 года Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ представил очередной выпуск рейтинга инновационного развития субъектов РФ. В нем Томская область заняла седьмое место, а в рейтинге по индексу «Научно-технический потенциал» — первое.

Валерий Лавский