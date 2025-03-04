Теннис

Рейтинг ATP

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 11 330 очков. 2 (2). Александр Зверев (Германия) — 8135. 3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 7510. 4 (4). Тейлор Фриц (США) — 4900. 5 (5). Каспер Рууд (Норвегия) — 4045. 6 (6). Даниил Медведев (Россия) — 3930. 7 (7). Новак Джокович (Сербия) — 3900. 8 (9). Андрей Рублев (Россия) — 3480. 9 (11). Стефанос Циципас (Греция) — 3405. 10 (8). Алекс де Минаур (Австралия) — 3335. 11 (10). Томми Пол — 3330. 12 (14). Бен Шелтон (оба — США) — 2880. 13 (13). Хольгер Руне (Дания) — 2820. 14 (12). Джек Дрейпер (Великобритания) — 2810. 15 (16). Григор Димитров (Болгария) — 2745. 16 (17). Лоренцо Музетти (Италия) — 2650. 17 (18). Фрэнсис Тиафо (США) — 2485. 18 (21). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 2455. 19 (15). Юго Эмбер (Франция) — 2375. 20 (25). Томаш Махач (Чехия) — 2330… 23 (24). Карен Хачанов — 1960… 69 (72). Роман Сафиуллин (оба — Россия) — 848.

Рейтинг WTA

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9076 очков. 2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 7985. 3 (3). Кори Гауфф — 6333. 4 (4). Джессика Пегула — 5251. 5 (5). Мэдисон Кис (все — США) — 4679. 6 (6). Джасмин Паолини (Италия) — 4518. 7 (7). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4328. 8 (10). Эмма Наварро (США) — 4009. 9 (8). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3780. 10 (11). Паула Бадоса (Испания) — 3746. 11 (9). Мирра Андреева — 3720. 12 (12). Дарья Касаткина — 3116. 13 (13). Диана Шнайдер (все — Россия) — 2908. 14 (14). Даниэль Коллинз (США) — 2823. 15 (15). Каролина Мухова — 2734. 16 (16). Барбора Крейчикова (обе — Чехия) — 2675. 17 (17). Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — 2369. 18 (18). Аманда Анисимова (США) — 2326. 19 (21). Екатерина Александрова (Россия) — 2158. 20 (22). Юлия Путинцева (Казахстан) — 2138… 25 (25). Людмила Самсонова — 1945… 33 (34). Анна Калинская — 1634. 34 (35). Анастасия Потапова — 1564... 40 (38). Анастасия Павлюченкова — 1348… 51 (50). Вероника Кудерметова — 1161… 60 (60). Полина Кудерметова — 1004… 75 (73). Камилла Рахимова — 907. 82 (74). Анна Блинкова — 862… 93 (91). Эрика Андреева (все — Россия) — 775.

В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.