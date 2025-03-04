39,05 процента составила инфляция в Турции в феврале 2025 года, сообщил Turkstat. Рост цен замедлился с 42,12% в январе, снижение инфляции происходит девять месяцев подряд, показатель достиг минимального значения с июня 2023 года. Процесс, однако, неравномерен: если продовольственная инфляция составляет 35,11%, то коммунальные услуги подорожали в годовом выражении на 70,81%, транспорт — на 23,38%, одежда и обувь — на 20,84%, отдых и развлечения — на 29,26%. Поворот турецкого Центробанка к снижению ставки (до 47,5% в декабре и до 45% в январе) аналитики посчитали поспешным, однако ждут, что 6 марта ставка будет вновь снижена, что наряду с эффектом базы ослабит дезинфляционный тренд.