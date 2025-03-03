Экс-депутат пошел на минград

Компания «Сантия» бывшего депутата гордумы Евгения Лазарева подала в суд на членов правительства Нижегородской области — от главного архитектора до заместителя губернатора. В 2024 году власти предложили предпринимателю выкупить его офисное здание на Рождественской улице в Нижнем Новгороде. Владелец здания отказался, так как еще в 2016 году он заявлял проект по реконструкции объекта в гостиницу. Евгений Лазарев попросил признать незаконным бездействие областных властей в связи с тем, что «Сантия» так и не получила согласование архитектурно-градостроительного облика. В минграде Нижегородской области с иском коммерсанта не согласны. Чиновники уверяют, что его заявка была рассмотрена по закону и в срок.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Арбитражный суд Нижегородской области начал рассмотрение иска бывшего депутата гордумы и предпринимателя Евгения Лазарева к членам областного правительства. Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел. Господин Лазарев известен в Нижнем Новгороде своими тяжбами с органами власти. На этот раз иск к заместителю губернатора Андрею Гнеушеву, бывшему министру градразвития Марине Раковой и главному архитектору области Сергею Попову был подан подконтрольным ему ООО «Сантия».

В 2016 году компания обратилась в областной градостроительный департамент с предложением переделать принадлежащее ей офисное здание на Рождественской улице в гостиницу. Тогда архитектурный совет в целом одобрил объемно-планировочные решения по проекту реконструкции, но рекомендовал заявителю доработать архитектурные детали центральной части фасада здания, расположенного в границах исторической территории «Старый Нижний Новгород».

Евгений Лазарев отложил этот проект, а в июне 2024 года областное правительство предложило собственнику рассмотреть возможность выкупа у него офисного здания.

Коммерсант отказался продавать недвижимость и в июле 2024 года отправил в минград новую заявку и пакет документов с просьбой согласовать облик планируемой гостиницы.

Однако сначала глава министерства Марина Ракова предложила предпринимателю доработать эскизы с учетом замечаний архсовета, высказанных в 2016 году. Затем в претензионной переписке замгубернатора Андрей Гнеушев пояснил владельцу здания, что за восемь лет в законодательстве многое изменилось. В частности, в конце 2022 года в Градостроительном кодексе РФ появилась ст. 40.1 «Архитектурно-градостроительный облик объекта капитального строительства». Теперь этот облик необходимо согласовать с уполномоченным органом местного самоуправления и решение должно приниматься в течение 10 рабочих дней. Господин Гнеушев также указал, что минград больше эту услугу не оказывает.

Чтобы у муниципалитетов появился новый административный регламент, до конца 2024 года были внесены изменения в правила землепользования и застройки, касающиеся требований к внешнему облику строящихся и реконструируемых зданий.

По версии Евгения Лазарева, должностные лица правительства области и минграда незаконно бездействовали длительное время, так как во исполнение ст. 40.1 Градкодекса правительство РФ ввело процедуру согласования архитектурно-градостроительного облика с 1 сентября 2023 года, но на местном уровне новый регламент своевременно не появился.

Истец попросил признать незаконным бездействие минграда, обязать городские и областные власти в десятидневный срок оказать ООО «Сантия» услугу по согласованию архитектурно-градостроительного облика, а чиновников проверить на нарушение Конституции РФ и должностных статей УК РФ.

В уточненном иске Марину Ракову исключили из числа ответчиков, так как она уволилась из минграда до рассмотрения этого спора. Вместе с тем Евгений Лазарев попросил признать незаконным письмо минимущества Нижегородской области с предложением выкупа здания на Рождественской улице, ходатайствуя привлечь в процесс и это министерство. Предприниматель также обратился за согласованием архитектурного облика в департамент градостроительного развития администрации Нижнего Новгорода — там на прошлой неделе получили его заявку.

В областном минграде сообщили, что утвержденные в декабре изменения в правилах землепользования и застройки Нижнего Новгорода вступили в силу в начале февраля.

«Соответственно, с 1 сентября 2023 года до 6 февраля 2025 года не было необходимости согласования архитектурно-градостроительного облика в пакете документов для получения разрешения на строительство. Такое требование Градостроительным кодексом не предусмотрено», — сообщили в министерстве. Там также считают, что заявка компании «Сантия» на согласование архитектурного облика была рассмотрена по закону и в срок.

Поэтому надо дождаться решения суда, который поставит точку в этом споре о праве.

Роман Кряжев