Воронеж не выпустил парк

Инвестиционный парк «М4-Дон» на площади 163 га в Каширском районе Воронежской области не построен и его строительство не ведется, сообщили в администрации района. На участке отсутствует инженерная инфраструктура, необходимая для создания парка. Объем инвестиций в проект оценивался в 35 млрд руб. Эксперты фиксируют замедление темпов появления новых парков и отмечают сложности в реализации подобных проектов в регионе, связанные с «дорогой землей и отсутствием инфраструктуры».

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Строительство инвестиционного парка «М4-Дон» в Каширском районе Воронежской области не ведется «в связи с отсутствием на участке элементов инженерной инфраструктуры необходимой мощности». Об этом сообщили в администрации района. С 2021 года администрация оказывала содействие ООО «Индустриальный парк М4-Дон» при реализации этого проекта. Чиновники входили в рабочую группу, которая должна была курировать создание парка, формирование инфраструктуры (в том числе электрических мощностей и очистных сооружений) и привлечение инвестиций в проект. Администрация предлагала несколько возможных земельных участков под парк.

В министерстве экономического развития Воронежской области «Ъ-Черноземье» пояснили, что проект частный: «Инвестор осуществляет свою деятельность без участия министерства». На звонки «Ъ-Черноземье» в компании не ответили.

Планировалось, что парк будет агропромышленным, площадь составит 163 га. Согласно вестнику муниципальных правовых актов района, участок входил в «перечень мероприятий территориального планирования, направленных на развитие промышленности и сельского хозяйства». Площадь оптово-распределительных центров (ОРЦ) в парке должна была составить 500 тыс. кв. м. Инвестиции в проект ожидались на уровне 35 млрд руб. Предполагалось, что парк станет площадкой для предприятий агропромышленного направления и научно-технологических образовательных центров.

По данным Rusprofile, ООО «Индустриальный парк М4-Дон» зарегистрировано в 2015 году в Воронежской области для деятельности холдинговых компаний. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректор и владелец — Рубен Сардарян. Из финансовых показателей общества следует, что с 2016 года оно показывало только нулевую выручку и чистый убыток. В 2020 году убыток составлял 100 тыс. руб. В 2023 году общество показало нулевую выручку и прибыль.

С октября 2015-го по март 2020 года господин Сардарян также был владельцем и гендиректором ООО «Акша», специализирующегося на производстве изделий из бетона для использования в строительстве. Сейчас гендиректор ООО «Акша» — его учредитель Акоб Аветисян.

В Черноземье активно ведется работа по созданию и развитию преференциальных зон. Начиная с 2018 года к единственной до этого момента в макрорегионе особой экономической зоне (ОЭЗ) «Липецк» начали добавляться новые — после того как был снят президентский мораторий на их создание. В Воронежской области появилась ОЭЗ ППТ «Центр», в Орловской — ОЭЗ «Орел». В Железногорском районе Курской области с 2022 года действует ОЭЗ «Третий полюс». В 2021 году о намерении создать ОЭЗ заявляли и в Белгородской области. Основным резидентом ОЭЗ должен был стать масштабный проект Новолипецкого меткомбината (НЛМК) Владимира Лисина по расширению производства на Стойленском ГОКе (СГОК) стоимостью 250 млрд руб.

Однако в конце 2023 года губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе пресс-конференции по итогам года заявил, что реализовать инвестпроект в белгородской ОЭЗ «Зеленая сталь» в Старом Осколе в том виде, в котором он был запланирован, невозможно из-за санкций, и он был приостановлен. Последней из регионов Черноземья о планах создания ОЭЗ в феврале 2025 заявила Тамбовская область — зона может появиться в Мичуринском районе.

С 1 июля прошлого года начал действовать закон о включении отдельных территорий приграничных Белгородской и Курской областей в состав свободной экономической зоны (СЭЗ).

По данным ассоциации индустриальных парков России (АИП), в Черноземье расположено 30 индустриальных парков общей площадью 5,5 тыс. га. В них задействованы 370 резидентов и создано 23 тыс. рабочих мест. В обзор АИП за 2023 год были включены 407 действующих и создаваемых парков в РФ, 27 из них — новые. В 2023 году в производство и инфраструктуру ИП было инвестировано 2,3 трлн руб. Общее число производств в парках превышает 5,2 тыс. Доля частных парков от общего числа составляет 60%, а государственных — 40%. При этом площадь государственных ИП (37 тыс. га) значительно превышает частные (19 тыс. га). В одной только Воронежской области функционируют как минимум пять крупных ИП: четыре государственных («Масловский», «Лискинский», «Бобровский», «Воронеж») и один частный (ИП «Перспектива»).

В АИП отмечают замедление темпов появления новых парков «по мере насыщения рынка соответствующими предложениями»: «Это закономерно. Однако мы прогнозируем продолжение ежегодного прироста новых парков, хоть и с чуть сниженным темпом. По итогам 2024 года мы предполагаем, что количество парков превысит 420. Отрасль индустриальных парков сложилась, мы ежегодно фиксируем рост заполняемости помещений и повышение спроса со стороны резидентов.

В Черноземье же лидерами по созданию промышленной инфраструктуры являются Воронежская и Липецкая области».

Независимый пиар-консультант Денис Голдман считает, что территории индустриальных парков в Черноземье «развиваются неплохими темпами», однако «Воронежская область — непростой для развития индустриальных парков и кластеров регион», в частности, из-за «очень дорогой земли и отсутствия инфраструктуры»: «Даже те инвесторы, с которыми достигаются определенные договоренности, отказываются. Допускается оспаривание высокой кадастровой стоимости земельных участков, однако далеко не все инвесторы согласны преодолевать еще и такие препоны. Немаловажно и обеспечение мощностей трудовыми ресурсами. Чем дальше от регионального центра и чем сложнее добраться не на автомобиле, тем дольше придется искать сотрудников, несмотря на очевидную привлекательность региона в этом плане, так как Воронеж — город-миллионник и ресурсы есть».

Егор Якимов