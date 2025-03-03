Виновные в гибели двух рабочих «Яреганефти» осуждены в Ухте

Городской суд Ухты (Коми) сегодня, 3 марта, признал виновными пять фигурантов уголовного дела о гибели рабочих на нефтешахте. Трагедия произошла 1 ноября 2020 года под Ухтой. В шахте №3 «Яреганефти» произошел пожар, в результате погибли двое рабочих.

Уголовное дело СУ СКР по Коми возбудило по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промбезопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба и смерть двух лиц). Фигурантами расследования стали два теперь бывших работника предприятия «Яреганефть» и три бывших сотрудника компании-подрядчика ООО «НГМ-Бурение».

«Суд установил, что все пятеро нарушили законодательство о промбезопасности, из-за этого в шахте оказалась отключена защита электрооборудования, в результате возник пожар. Ущерб, причиненный имуществу шахты и подрядчику, превысил 127 млн руб.»,— сообщила «Ъ» старший помощник прокурора Коми Наталия Спиридонова.

По итогам процесса суд приговорил фигурантов к принудительным работам на срок от года до двух с половиной лет. Удовлетворены также иски семей погибших о взыскании с осужденных и с компаний, где они работали, морального вреда на сумму 10,8 млн руб.

Приговор не вступил в силу.

Дарья Шучалина, Сыктывкар