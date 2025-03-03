Зоозащитники Ульяновска выступили против эвтаназии бездомных животных

Ульяновские зоозащитники выступили против законопроекта, разрешающего эвтаназию безнадзорных животных. Видеообращение к президенту России Владимиру Путину разместила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» зоозащитная организация Ульяновска «Дорога добра». Всего на видео к главе государства с просьбой «остановить законопроект об уничтожении бездомных животных» обращаются более 50 человек.

Сегодня региональные власти должны действовать с бездомными особями по системе ОСВВ — отлов, стерилизация, вакцинация, возврат в среду. Последний пункт вариативен: больные и агрессивные животные должны оставаться в приюте до выздоровления или конца жизни. В 2023 году в закон внесли поправки — ОСВВ перестала быть обязательной, «если иное установлено» региональным законодательством. При этом умерщвление животных все равно недопустимо, так как это противоречит статье того же закона о гуманном отношении к животным без владельцев.

27 февраля спикер Госдумы Вячеслав Володин (ЕР) поручил комитету Госдумы по вопросам семьи совместно с правительством подготовить к 3 марта «законодательную инициативу по усилению защиты граждан от нападений бродячих собак». Поводом стала трагедия, произошедшая в Ставрополе 23 февраля: тогда девятилетнюю девочку насмерть загрызла стая собак. Законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов, включая Нину Останину (КПРФ; избиралась в том числе от Ульяновской области) 28 февраля. Законопроект уже не предусматривает выпуск животных после отлова обратно в среду обитания. В документе прописана возможность региональным властям самим определять срок содержания животных в приюте после отлова и разрешено по истечении этого срока умерщвлять животное.

Зоозащитники заявляют, что «собаки после ОСВВ дружелюбны и никогда не нападают», а «агрессию проявляют те собаки, у которых есть хозяева», и это подтверждают «все последние случаи, известные СМИ». Также они подчеркивают, что трагические случаи с нападением собак — это следствие бездействия местных и региональных властей, которые не желают в достаточной мере финансировать сферу обращения с животными.

Сергей Титов, Ульяновск