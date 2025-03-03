Капитана «Зенита» Сантоса одновременно вызвали в сборные России и Бразилии

Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос попал в расширенный состав сборной России по футболу на мартовский товарищеский матч против команды Замбии. Состав, в который вошли 42 игрока, опубликовала пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

В конце февраля 30-летний игрок был включен в расширенный состав сборной Бразилии на отборочные матчи чемпионата мира 2026 года против команд Колумбии (21 марта) и Аргентины (26 марта). Всего в расширенный состав главный тренер Доривал Жуниор включил 52 игрока. Окончательный состав бразильской команды будет назван позже.

Дуглас Сантос получил российское гражданство в октябре 2024 года. Согласно критериям Международной федерации футбола (FIFA), основанием для отказа в смене спортивного гражданства могут быть официальные матчи, сыгранные футболистом за другую сборную после 18 сентября 2020 года. Дуглас Сантос не играл за бразильские сборные с 2016 года. Сейчас защитник может сыграть за сборную России. Если это произойдет, он не сможет представлять другую национальную команду.

При этом, исходя из регламента FIFA, Дуглас Сантос остается доступным для сборной Бразилии до тех пор, пока он не успел провести ни одного матча за сборную России. Чтобы вернуться в родную ассоциацию, он должен подать запрос на обратную смену гражданства. Впоследствии, если обратная смена гражданства будет одобрена, в российских клубных турнирах Сантос вновь будет считаться легионером.

Точную дату матча сборных России и Замбии РФС пока не объявлял. При этом генеральный секретарь Ассоциации футбола Замбии Рубен Каманга в феврале сообщал, что игра состоится 25 марта на стадионе «Динамо» в Москве. Окончательный состав российской команды будет объявлен позже.

Роман Левищев