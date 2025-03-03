Депутат ЛДПР предложил запретить продажу алкоголя по воскресеньям

Депутат Госдумы от партии ЛДПР Андрей Свинцов разработал законопроект о запрете в России продажи алкоголя в воскресенье. Текст документа господин Свинцов разместил в своем Telegram-канале. По мнению депутата, воскресенье необходимо посвящать «семье, спорту, искусству», а также «подготовке к рабочим будням». Предложенный законопроект предлагается назвать «Днем семьи и счастья».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Понедельник — рабочий день. Хотя порой об этом и забывают, продолжая развлекаться алкоголем до вечера воскресенья. Эту ситуацию пора исправлять»,— написал Андрей Свинцов. В пояснительной записке к документу депутат отмечает, что в России наблюдается рост употребления алкоголя, который в ряде регионов начали решать путем ограничения продажи алкогольной продукции.

Депутат предлагает внести изменения в статью 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». По его мнению, запрет на продажу алкоголя в воскресенье должен действовать аналогично запрету на продажу алкоголя с 23:00 до 8:00.

Накануне в Подмосковье были введены ограничения на работу в жилых домах алкомаркетов и заведений общепита. Власти региона объясняли это попыткой снизить растущее потребление спиртных напитков. Однако, как выяснил «Ъ», за прошлый год в Московской области розничные продажи алкоголя, за исключением пивных напитков, сократились более чем на 2%.

Подробнее читайте в материале «Алкомаркеты поднимают градус».