Лидер «Динамо» Тюкавин выбыл до конца сезона из-за травмы

Нападающий московского футбольного клуба «Динамо» Константин Тюкавин получил разрыв крестообразной связки колена, он не вернется на поле в текущем сезоне, сообщает пресс-служба клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Тюкавин

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Константин Тюкавин

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Тюкавин был заменен в первом тайме воскресного матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова» (1:1). 22-летний нападающий теперь также пропустит мартовский товарищеский матч сборной России против команды Замбии. По предварительной оценке, форвард пропустит около полугода.

В нынешнем сезоне Тюкавин провел 19 матчей в чемпионате России и отметился семью забитыми мячами и тремя голевыми передачами. В прошлом на его счету в РПЛ было 15 голов и десять результативных передач, Тюкавин завершил сезон в статусе второго бомбардира лиги и был признан лучшим игроком первенства.

«Динамо» занимает пятое место в таблице РПЛ. У московской команды — 36 очков в 19 матчах. Столько же у идущего четвертым столичного «Локомотива». От тройки лидеров — «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» — они отстают на четыре балла.

Роман Левищев

Материал обновлен в 13:38 — добавлена позиция клуба.