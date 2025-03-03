Об участии в программе для ветеранов СВО в Башкирии заявили 665 человек

Заявки на участие в республиканском проекте для ветеранов СВО «Герои Башкортостана» подали 665 человек, сообщил на заседании регионального правительства первый заместитель руководителя администрации главы Башкирии по внутренней политике Азат Бадранов. Проект инициирован для подготовки высококвалифицированных и компетентных руководителей, отметил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Регистрация будет открыта до 31 марта. Принять участие в программе могут ветераны СВО и действующие военнослужащие со средне-специальным и высшим образованием, имеющие опыт руководства людьми. После успешного прохождения отборочного этапа они будут трудоустроены в органы государственной и муниципальной власти или в коммерческие структуры, сообщил господин Бадранов.

94% подавших заявки — жители Башкирии. 64% претендентов — действующие военнослужащие, 36% — ветераны СВО. 5% заявителей — женщины.

О старте программы было заявлено двумя неделями ранее. С начала приема заявок прошла неделя.

Наталья Балыкова