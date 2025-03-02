Два человека пострадали при обстрелах Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 56 боеприпасов и 79 БПЛА. В результате пострадали два человека, разрушения установлены в 24 жилых помещениях и девяти автомобилях. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгородском районе по поселкам Дубовое, Малиновка и Разумное, селам Красный Хутор, Орловка, Отрадное, Репное и хутору Церковный ударили с помощью семи боеприпасов и 12 беспилотников, которые сбила система ПВО. В Отрадном пострадали три частных дома и линия электропередачи.

В Борисовском районе село Березовка атаковали четырьмя БПЛА. В результате один частный дом и двухэтажный МКД были повреждены, второй частный дом — разрушен. Также нарушена линия электропередачи. Без света частично остаются жители села Березовка и хутора Климовое. Аварийные бригады приступят к работам после согласования с Минобороны.

В Валуйском округе села Двулучное, Казначеевка, Карабаново, Рождествено, Соболевка, Шелаево и хутор Леоновка обстреляли с помощью 15 БПЛА, 14 из которых ликвидировали. За день в муниципалитете были повреждены частный дом, четыре автомобиля, три надворные постройки и три единицы спецтехники. Ночью ВСУ сбросили взрывные устройства с БПЛА на частный дом в селе Кукуевка. Из-за этого пострадала мирная жительница, она получила баротравму. Медики оказали пациентке помощь на месте, от госпитализации она отказалась. Разрушения получили домовладение и стоявшая во дворе машина.

В Волоконовском районе поселок Малиново, села Новое, Тишанка и хутор Плотвянка атаковали с помощью восьми боеприпасов и девяти дронов. В результате пострадали шесть частных домов, три автомобиля, инфраструктурный объект связи, три надворные постройки, соцообъект и линии электро- и газоснабжения. В селе Тишанка часть жителей остается без света. Аварийные бригады приступят к работам после согласования с МО РФ.

В Грайворонском округе по городу Грайворон, селам Дроновка, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая, Пороз, Рождественка и хутору Тополи ударили с помощью восьми боеприпасов и шести БПЛА. За день в муниципалитете получили разрушения восемь частных домов, две надворные постройки, неэксплуатируемое здание и соцобъект. Сегодня ночью в Грайвороне сбросили взрывное устройство с дрона на автомобиль. Из-за этого мирный житель получил минно-взрывную травму. Он обратился за помощью в медучреждение, продолжит лечение амбулаторно. Транспортное средство повреждено. Также стало известно, что ночью 1 марта вследствие сброса взрывных устройств с беспилотников в селе Новостроевка-Первая были повреждены заборы двух частных домовладений, два автомобиля и трактор.

В Краснояружском районе поселок Прилесье, села Вязовое, Графовка, Демидовка, Илек-Пеньковка обстреляли с помощью 23 боеприпасов и восьми БПЛА, один из которых уничтожили. Пострадали частное домовладение, газовая труба и оборудование в одном из корпусов сельхозпредприятия.

В Ракитянском районе село Дмитриевка атаковал один беспилотник — обошлось без последствий.

В Шебекинском округе по городу Шебекино, селам Бершаково, Муром, хуторам Балки и Панков ударили с помощью девяти боеприпасов и 23 дронов, 18 из которых сбили. Нарушена линия электропередачи. Сегодня утром в селе Муром из-за атаки беспилотника пострадало частное домовладение.

Алина Морозова